Superstrada Biella Cossato chiusa dalle 13 all'altezza dell'uscita per Castelletto Cervo: troppe buche

Non si può raggiungere Masserano e il basso Biellese dalla superstrada Biella Cossato. La Provincia ha transennato la carreggiata verso Masserano all'altezza dello svincolo con Castelletto Cervo. La possibile causa che ha fatto propendere la decisione della chiusura sarebbero le troppe buche presenti su una parte di asfalto.

Ecco la nota dell'ente: "Si comunica la chiusura della SP 142 Var. Biellese Variante dal km 10+300 in Lessona all'altezza dello svincolo per Castelletto Cervo - direzione Masserano al km 12+940 (fine SP) in Comune di Masserano - rotatoria SP 142 Var. - Sp 315 Buronzo - Masserano". Ad oggi non è ancora dato a sapere quando riaprirà.