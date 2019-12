Pioggia in Valsessera: 5 frane attive a Pray. Passuello: "Situazione preoccupante" -FOTO

La pioggia si abbatte sul Biellese Orientale e mette in allerta soprattutto il comune di Pray. Le precipitazioni dei giorni scorsi e la conseguente allerta gialla da parte dell'Arpa Piemonte hanno "drizzato le orecchie" di volontari, protezione civile e amministrazione comunale. "Il terreno è saturo d'acqua - spiega il sindaco di Pray e presidente dell'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale, Gian Matteo Passuello - abbiamo 2 frane attive in frazione Flecchia (una con cedimento della sede stradale) e 3 in frazione Sella, una di queste l'ho appena visionata e mi preoccupa molto. I danni per ripristinare il tutto sono sicuramente ingenti e soprattutto nella frana, a Pray alta, c'è un riversamento di terra da non sottovalutare nel Sessera".

La situazione sembra stabile negli altri comuni valsesserini, tralasciando il confine con Valdilana che in giornata ha avuto almeno un problema di dissesto. "I volontari della protezione civile stanno monitorando il territorio - spiega il sindaco di Coggiola e Presidente della Provincia, Gianluca Foglia Barbisin -. Non mi ricordo sia mai successo di doversi preoccupare nelle feste di Natale del pericolo frane. E' un campanello di allarme che non dovremmo sottovalutare". A Crevacuore il torrente è grosso, ma ancora limpido. "Non stiamo avendo problemi per ora - parla il sindaco di Crevacuore Ermanno Raffo-. Ci sono appena fuori dal nostro comune con la chiusura del collegamento con Borgosesia per la caduta di massi sul manto stradale".

Anche ad Ailoche la situazione è sotto controllo. "Nessuna nuova frana - dice il sindaco Massimo Langhi -. Abbiamo da oltre un mese chiuso la strada provinciale 120 dirottando tutte le auto sulla comunale, ma fino a quando il meteo non tornerà più stabile non penso si potrà fare qualcosa". Anche a Caprile non ci sono nuove frane. "Anche noi circa un mese fa - spiega il sindaco Stefano Ferrian - abbiamo avuto problemi con il terreno. Purtroppo non potevamo aspettarci altro con terra di riporto dove le macerie la fanno da padrone. Per adesso abbiamo una piccola frana sotto controllo in frazione Chiesa e una seconda più preoccupante in frazione Centro ma che non interessa nelle vicinanze alcuna strada".

La situazione dovrebbe migliorare già nelle prossime ore con un attenuarsi delle precipitazioni. "Speriamo sia così - conclude il sindaco Passuello -. Il terreno non riesce più a ricevere acqua, basta molto poco perchè la situazione peggiori drasticamente e anche se la pioggia dovesse fermarsi avremmo il problema del gelo sulla superficie delle frane".