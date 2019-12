Maltempo, frana a Zumaglia chiusa la strada e passaggio pedonale per 10 famiglie FOTOGALLERY

"Ho appena emesso un'ordinanza per la chiusura della strada che porta a frazione Selletta". Sono le parole di desolazione del sindaco di Zumaglia, Elvezia Delvento a fronte dell'altro movimento franoso in atto sul territorio comunale, situato a ridosso dell'incrocio per Vaglio Pettinengo. Una frana di circa 20 metri di fronte si è innescata a valle della via che collega la borgata del paese. Una decina di famiglie residenti verranno avvisate porta a porta affinchè possano portare, oltre il movimento franoso, le proprie auto e non rimanere così isolate. Si potrà passare, per ora, solo a piedi. A stabilirlo i vigili del fuoco intervenuti alle 17,45 nel piccolo centro dell'hinterland di Biella. Presenti anche i volontari della protezione civile e del corpo aib. Oltre alla strada un ulteriore pericolo arriva anche dalla presenza di un palo dell'energia elettrica, pericolosamente inclinato. Per la riapertura si dovrà attendere una nuova attenta valutazione in programma dopo la fine delle piogge, previste per la nottata odierna.