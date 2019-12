Incidente in superstrada e a Zumaglia un'auto finisce contro il salva pedoni

Due incidenti fortunatamente senza conseguenze per gli automobilisti si sono verificati dopo le 18 di oggi 20 dicembre. Due auto si sono urtate all'uscita di Cossato in superstrada. Solo danni alle vetture.

A Zumaglia, invece, un automobilista percorrendo la strada provinciale sp 200 nel centro abitato di Zumaglia, probabilmente per il manto viscido per la pioggia battente, ha perso il controllo per schiantarsi contro i para pedoni. Anche in questo caso danni alla vettura. L'automobilista è stato aiutato dai vigili del fuoco di rientro in sede dopo il sopralluogo alla frana in borgata Selletta. Viabilità affidata ai carabinieri.