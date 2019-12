Fiori bianchi per Cinzia Iacobelli, l'ultimo saluto in chiesa a Pavignano

Una bara sormontata da una distesa di fiori bianchi si è presentata oggi, ai piedi della chiesa di Pavignano, custode del corpo dell'amata Cinzia Iacobelli. Amici, colleghi e parenti hanno riempito la parrocchia questa mattina, venerdì 20 dicembre alle 10, per darle l'estremo saluto.

Cinzia aveva solo 61 anni, ma da tempo era stata colpita da un male incurabile, che ha cercato in tutti i modi di sconfiggere per i suoi cari e soprattutto per se stessa e per tornare a fare quello che amava: prendersi cura della comunità nelle fila del PD locale.

La malattia è stata più forte di lei. Si è spenta mercoledì 18 dicembre in un letto di ospedale a Ponderano, certa dell'affetto delle persone che le erano più vicine ma anche di quello di tanti colleghi e biellesi che questa mattina si sono stretti intorno al feretro per darle un'ultimo abbraccio.