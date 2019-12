Camandona: Legnaia a fuoco, due donne intossicate FOTO

Attimi di apprensione questa mattina, 20 dicembre, per un incendio divampato in un garage adibito a deposito di legna in un'abitazione di frazione Falletti, a Camandona. Dai primi riscontri pare che due donne, nuora e suocera, siano rimaste intossicate a causa della grande quantità di fumo che ha avvolto la struttura. A spegnere l'incendio ci hanno pensato quattro squadre dei Vigili del fuoco, intervenute dal comando provinciale di Biella e dal distaccamento volontario dei Vigili del fuoco di Ponzone Valdilana. Insieme a loro sono intervenuti anche i carabinieri. Le due donne sono state trasportate in ospedale per gli accertamenti del caso. Al momento, le loro condizioni non sono note.