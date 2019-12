Intorno alle 8,30 di questa mattina un automezzo della ditta Marazzato è rimasto in panne a centro strada in viale Macallè a Biella. L'intoppo ha creato non poche problematiche di viabilità anche per la pioggia battente e l'ora di punta. Appena terminato il servizio scuole, una pattuglia della polizia locale cittadina si è recata davanti al distributore della Q8 per regolare il flusso automobilistico.