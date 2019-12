Pranzo degli Auguri a Valle San Nicolao

Si è svolto domenica scorsa, 15 dicembre il tradizionale Pranzo degli Auguri delle associazioni di Valle San Nicolao in occasione delle festività natalizie e di fine anno. Il convivio è stato organizzato presso il circolo Arci di Brovato e ha visto una discreta partecipazione.

Il ricavato della giornata è stato offerto al gruppo di volontariato Valle San Nicolao per il sostegno alle attività sociali e di sostegno alla popolazione locale. In questa occasione i gruppi operanti a Valle San Nicolao hanno rivolto un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti, alle persone che sostengono le loro attività e a quanti si sono impegnati per la riuscita della giornata, in particolare i cuochi e il personale che ha servito a tavola. Il pranzo è stata anche la gradita occasione per lo scambio di auguri per le festività.