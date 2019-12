La pecora modaiola arriva fino al vescovo: consegnata Porporina a Mons. Farinella

Le “pecore fashion” del progetto #ASPASSOCONLAPECORA della Tintoria Mancini hanno compiuto, nei giorni scorsi, un altro importante passo: una pecora color porpora e dal nome Porporina è stata donata al Vescovo di Biella Roberto Farinella.

“E’ stato un momento molto emozionante - queste le sensazioni del titolare dell’azienda Mario che, con i figli Maurizio e Rita, ha provveduto alla consegna - intrattenersi con il nostro Vescovo e poter parlare con lui di vari argomenti davanti ad un caffè come tra vecchi amici è stato molto piacevole e l’attenzione con cui Sua Eccellenza ha ascoltato il racconto dei cinquantuno anni di storia della Tintoria Mancini oltre alla sensibilità dimostrata per il progetto #ASPASSOCONLAPECORA ci ha resi ancor più orgogliosi di rappresentare il territorio biellese e di impegnarci per il rilancio dello stesso con tutte le nostre forze".

La consegna della pecora Porporina è avvenuta davanti al presepe da pochi giorni allestito in occasione del Natale e questo ha reso ancor più magica l’atmosfera.

"Ringraziamo di cuore Monsignor Farinella per aver accettato il simbolo del nostro progetto a per averci donato tutta quell’energia positiva che solo personaggi come lui sanno donare”.