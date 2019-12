Cambiare vita? Per farlo a volte basta la frase giusta!

A volte, ci sembra di essere impantanati in un punto morto della nostra vita, per esempio in una relazione che ormai da tempo ha perso la sua spinta propulsiva, o in un posto di lavoro in cui non ci sentiamo stimolati a crescere e valorizzati per quello che diamo. Sono i momenti in cui vorremmo svoltare, prendere una strada nuova e seguire quella che riteniamo essere la nostra vera indole, anche con un po' di incoscienza. A volte invece non serve sentirsi nelle sabbie mobili, ma semplicemente non si ha il coraggio per fare un passettino in più e buttarsi nel mondo, forti del nostro progetto o comunque di ciò che sentiamo dentro veramente. Cosa ci blocca dal fare questo famoso passettino? Umanissima paura dell'incerto e dell'ignoto, nel maggior numero dei casi. Proprio in questi momenti, però, talvolta è la frase giusta, detta al momento appropriato, magari da una persona che stimiamo, la piccola spinta che ci serve, la parola magica per decidere di mettersi in proprio con la start-up che si è sempre sognato di aprire o con il piccolo negozio specializzato in vinili che sogniamo di aprire.



IL CORAGGIO DI BUTTARSI



Pensiamoci: molto spesso siamo noi stessi a crearci i più grandi ostacoli e a non osare lanciarci, provando a proporre i frutti della nostra creatività e del talento che solo noi siamo consapevoli di avere, ma che per paura rischiamo di sopire e non far conoscere a una più o meno grande platea che invece probabilmente apprezzerebbe le nostre idee. E così, abbiamo magari studiato architettura ma ci limitiamo a lavorare in un anonimo studio in provincia, invece di tentare di affermare il nostro talento in un concorso per progettisti, strimpelliamo la chitarra o il piano o abbiamo una voce intonata e potente, e nella rassicurante intimità della nostra cameretta abbiamo scritto una canzone, ma non la facciamo sentire a nessuno, per paura che non piaccia; o ancora: abitiamo in una città sulla cresta dell'onda, e sogniamo di aprire un piccolo localino dove fare assaggiare le prelibatezze che ci dilettiamo a cucinare a casa, ma non abbiamo il coraggio di inseguire questo sogno e provare a renderlo realtà, per la paura di fare cilecca e perdere tempo, soldi e autostima. Vinciamo queste paure: la vita è una sola e non provare a inseguire le proprie inclinazioni è un vero crimine. Alla fine, potremo forse fallire, ma di sicuro almeno ci avremo provato.



SENTIRSI DIRE LE PAROLE GIUSTE AL MOMENTO GIUSTO



Come dicevamo all'inizio, fare il "grande salto" verso la novità, qualsiasi cosa essa sia o rappresenti, può essere in realtà molto più facile di quanto si pensi, proprio perché è la nostra mente, a creare da sé le più grandi difficoltà. E allora, a far cadere questo muro di gomma che ci blocca dall'aprirci nuove strade, può essere una frase trovata al momento giusto, pronunciata non necessariamente da qualcuno che conosciamo e stimiamo, o da un personaggio celebre che da sempre apprezziamo. Talvolta, la frase che fa scattare il click per la nostra nuova vita, la si trova per caso, imbattendocisi mentre si cercava tutt'altro. Del resto, come diceva John Lennon, uno che di frasi se ne intendeva parecchio, "la vita è ciò che accade mentre sei impegnato in altri progetti".