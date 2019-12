Candelo Città Possibile (minoranza) sul consiglio comunale: "Due pesi, due misure"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Ultimo consiglio comunale dell’anno lunedì scorso a Candelo. E nuovamente in scena visioni amministrative diverse. E’ evidente che ciò che noi immaginiamo come sviluppo di Candelo non sia ciò che pensa questa amministrazione, sempre in bilico, a seconda della convenienza del momento, tra l’essere la continuità con le vecchie amministrazioni e il nuovo e indipendente che avanza.Nessun segnale è stato dato ai candelesi, anche solo in modo simbolico. E’ stata confermata l’addizionale Irpef al massimo, così come nulla è stato scalato dall’Imu su cui, per fortuna, hanno almeno mantenuto l’esenzione per chi vive in casa di riposo, una nostra proposta del passato mandato.

Non sono tanti gli strumenti con i quali alleggerire ciò che i candelesi debbono pagare, con cui lasciare loro qualche soldo in tasca in più: questi erano due strumenti, ma che con disappunto segnaliamo che non sono stati utilizzati. E così abbiamo votato negativamente. E lo abbiamo fatto anche sul bilancio, un documento senza una visione politica di prospettiva, che bada a ripartire qualche euro qua e là senza soffermarsi realmente su un piano a lungo termine. E poi ancora: Investire 500 mila euro per una strada con la sbarra, aperta a servizio delle manifestazioni, è una follia. Bisogna credere allo sviluppo e raddoppiando l’investimento, cercando altre strade per integrarne il costo, un'infrastruttura che porterebbe invece migliorare la viabilità di Candelo, permettendo nuove soluzioni in centro. Un'opera che permetterebbe di guardare al futuro.

Invece si prende metà dell’incasso della cessione della casa di riposo per realizzare una strada sovente chiusa e non strategica. Non potremo mai essere d’accordo con politiche così conservative e poco coraggiose. Politiche che possono solo farci perdere residenti, alla lunga, non certo guadagnarli. Curiosa poi la discussione sul Ricetto, che nei progetti di Gelone deve essere il “salvadanaio” delle casse comunali nel futuro, ma al momento non vengono fornite indicazioni sul come. Oggi sappiamo che frutta 25.000 euro l’anno con le manifestazioni. E’ un dato certo ma purtroppo ridicolo. Tra le righe, rispondendo sempre a spizzichi e bocconi, Gelone ieri ha parlato di un dato certo, rilevato da telecamere termiche, di 300.000 passaggi all’anno. E su questo ipotizza un costo di ingresso ipotetico di 5 euro e immagina, con progetti che non ci è dato conoscere, larghe entrate. Peccato che quel dato è complessivo di residenti e manifestazioni. E queste ultime costano, non sono incassi netti. Cosa resta dunque? Secondo noi poco. Ma il punto è un altro ancora. Anche noi vorremmo un Ricetto volano delle periferie: incassare tanto per poter investire su servizi e strade. Ma se così deve essere non si può partire da quel dato, ma immaginare una nuova governance. Che non c'è. E nel non spiegare e non dire nulla, come ci vogliono far credere, non sembra esserci un team al lavoro, ma soltanto vuoti di pensiero.

Si è parlato anche di dismissione delle quote partecipate di Atap e dei Borghi. Sono partecipazioni minime e peraltro la cessione di Atap è stata riproposta senza le reali ragioni che sussistevano la prima volta, quando la società sembrava dover cambiare l’assetto. Posto che dismettendole non si avrebbero variazioni nel servizio e posto che certamente non si possa incidere, con una percentuale così minima di possesso sulla governance dell’impresa, riteniamo comunque che sia importante sedere in assemblea e, ancorchè senza poter condizionare il voto, potersi esprimere su determinate scelte. Uscire invece significa non aver più alcuna voce in capitolo e quindi noi siamo per restare.

Ultimissima: sabato abbiamo partecipato alla manifestazione contro la discarica di amianto al Brianco. Noi siamo e saremo sempre contro. Su questo il sindaco è d'accordo con noi. Speriamo al più presto di votare un impegno ufficiale di tutto il Consiglio comunale".