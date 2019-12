Palazzo Oropa ricorda l'ex consigliere scomparso Cinzia Iacobelli: “Un fiore rarissimo”

Il consiglio comunale di Biella unito nel ricordo dell'ex consigliera del Pd Cinzia Iacobelli, scomparsa nei giorni scorsi per un male incurabile all'età di 61 anni. Ad inizio seduta, Marco Cavicchioli ha condiviso con i membri dell'assemblea brevi ma toccanti parole di cordoglio: “È un momento doloroso. Questa mattina (20 dicembre ndr) si sono tenute le esequie funebri. Partecipate, commosse, dolorose per tutti noi. Cinzia era una donna generosa: poche le persone che come lei hanno anteposto l'impegno e la dedizione. Quando penso a lei e a questi suoi aspetti mi commuovo profondamente. Ricordo come, nell'ultimo anno di mandato della mia amministrazione, non hai fatto mancare la sua presenza in consiglio, seppur in condizioni stremate. Quest'aula ha avuto l'onore di aver accolto un fiore rarissimo come lei”.

Presenti ad ascoltarlo, seduti tra i banchi, anche la segretaria provinciale del Pd Rita de Lima, la responsabile diritti della segreteria Greta Cogotti e l'ex consigliere provinciale Paolo Rizzo. Al ricordo dell'ex sindaco di Biella, sono seguite le parole dei consiglieri Valeria Varnero (“Grande mamma e donna fiera: grazie per l'esempio che ci hai dato”) e Corrado Neggia (“Una persona accogliente dallo sguardo solare e dal sorriso contagioso”). Al termine, tutti in piedi hanno rispetto un minuto di silenzio in suo ricordo.