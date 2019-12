L'arbitro Chiara Perona premiato dal Comune: “Fiera di rappresentare Biella in Italia e ai campionati”

“Siamo qui per premiare un'eccellenza dello sport biellese”. Con queste parole, il vice sindaco e assessore Giacomo Moscarola ha presentato a tutto il consiglio comunale l'arbitro di calcio Chiara Perona, premiata dall'amministrazione Corradino per i suoi risultati sportivi conseguiti nel corso di questa stagione. In particolare, il direttore di gara biellese dell'Aia (Associazione Internazionale Arbitri) è salito all'onore della cronaca locale per aver arbitrato in ambito internazionale le finali del campionato europeo femminile, del campionato mondiale universitario e dei giochi olimpici giovanili di calcio a 5.

“Sono orgogliosa di essere biellese e di rappresentare la mia città in Italia e alle competizioni mondiali – commenta emozionata Chiara Perona – La passione è ciò che mi spinge a dare sempre il meglio di me. Ringrazio tutti per le belle parole. Darò sempre il meglio seguendo quei valori che ho imparato come l'equità e l'equilibrio”. Al termine della cerimonia di consegna, la sportiva biellese ha donato al primo cittadino Claudio Corradino un paio di cartellini (giallo e rosso), che scherzosamente ha rivolto ai banchi delle opposizioni.