ASL Biella in prima linea per la Lotta allo Spreco in Piemonte e uso consapevole delle eccedenze. Ecco la Mappatura 2019 FOTO

Sabato 14 dicembre, presso la sala consigliare del comune di Biella, si è svolto un convegno sul tema "Lotta allo Spreco in Piemonte e uso consapevole delle eccedenze. Mappatura 2019". Presente l'Assessore alle Politiche della Famiglia, dei Bambini e della Casa, Sociale, Pari Opportunità della Regione Piemonte Chiara Caucino.

In questa occasione è intervenuto anche il Dott. Michelangelo Valenti, Direttore del Sian-Dietologia della ASLBI, il quale ha presentato alcuni dei progetti che il Servizio di Alimentazione e Nutrizione dell’ASL BI porta avanti da alcuni anni proprio nella lotta contro lo spreco alimentare, sia sul versante della prevenzione dello spreco che dell'utilizzo degli alimenti non consumati e ancora edibili. Gli interventi preventivi sono stati rivolti soprattutto nella ristorazione scolastica, conseguendo negli anni un significativo risultato nella riduzione degli spechi.

Sull'utilizzo degli alimenti non consumati è di particolare interesse il progetto “Biella solidale” della ASLBI con il quale dal 2014 i pasti non consumati nella mensa ospedaliera vengono devoluti alla mensa del pane quotidiano: si tratta di circa due tonnellate di alimenti/anno che altrimenti sarebbero finiti in discarica. All'interno dell'evento il SIAN-Dietologia del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Biella ha partecipato attivamente, in collaborazione con Professori e allievi degli Istituti" I.I.S. Quintino Sella e I.I.S Gae Aulenti - indirizzo alberghiero", alla stesura di una brochure informativa per sensibilizzare la popolazione sul tema.

Nel corso dell’evento sono stati presentati anche i risultati del progetto collaborativo tra l’ASL BI (Sian-Dietologia) e l'Istituto Alberghiero. Infatti i ragazzi dell'Istituto Alberghiero hanno realizzato un dolce S.P.R.E.C.O. (Sono Pane Recuperato Eccomi Come Opportunità) con il pane recuperato nei giorni precedenti dagli esuberi, offerto insieme ad una calda tisana composta da bucce di arancia, mela e limone fatte essiccare e non scartate. La giornata ha avuto un notevole successo per il grande interesse dimostrato da parte della popolazione. Un sincero grazie a tutti i ragazzi e Professori che hanno dato la loro disponibilità volontaria per condividere e affrontare un tema che coinvolge tutti e che deve diventare l'impegno di tutti.