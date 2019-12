Classifica Il Sole 24, Mander: “Possiamo fermare il declino di Biella: abbiamo le persone e le risorse per farlo”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato i dati del Sole 24 (leggi qui) che ci vedono al 55° posto tra le 107 province italiane; nel 1996 eravamo al 21°. Produciamo molti rifiuti, ma siamo virtuosi nel riciclarli. Abbiamo pochi reati ma anche pochi bambini che nascono.Dobbiamo incentivare i giovani a restare qui con le loro future famiglie e, contemporaneamente, investire sulla spesa sociale (oggi bassa) per minori, disabili e anziani (di quest’ultima categoria abbiamo il record nazionale).

Il quarto posto nell’acquisto di beni durevoli ci assegna una forte capacità di spesa; e allora, perché non dirottare parte di questa capacità in investimenti nel territorio?Gruppi imprenditoriali e fondazioni che lo amano, il Biellese, ce ne sono; e investono: il Gruppo Sella in formazione e cultura d’impresa; il Gruppo Zegna in ambiente e turismo; la Fondazione Pistoletto in arte e cultura, per citare i principali e scusandoci per le omissioni. Poi la Fondazione CRB, la “cassaforte” biellese, attenta a indirizzare le risorse sui nostri “plus”, primo tra tutti il Santuario di Oropa, che il prossimo anno contribuirà a darci una visibilità unica.

I volenterosi citati, opportunamente sostenuti dalla politica locale, hanno portato a casa anche il riconoscimento Unesco. Abbiamo il record di anziani? Bene, la buona notizia è che gli anziani hanno esperienza e saggezza; risorse che altri luoghi hanno in minor misura.Allora cosa ci manca? Niente. Abbiamo i soldi, le persone, le capacità e, permettetemi, gli attributi maschili che abbiamo sfoderato dopo l’alluvione del ’68. Abbiamo Torino e Milano a meno di 100 km; dunque Biella è un bel posto dove vivere (trasporti permettendo…). Però dobbiamo crederci, tutti, e fare ognuno la propria parte”.