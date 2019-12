"Amianto: si può trasformare?". La lettera del consigliere di Pollone Delsignore

Riceviamo e pubblichiamo.

"Quando si fa politica per mestiere spesso si tendono a prendere decisioni facili, che portino ad un largo e sicuro consenso popolare ,esattamente come quanto sta accadendo adesso con il NO alla raccolta di amianto. Un NO che significa una chiusura dura, assoluta che non prevede possano esistere soluzioni alternative e che soprattutto non si debbano cercare.

Ma se la soluzione esistesse, se fosse già stata inventata e brevettata proprio da una prestigiosa università italiana?

Qualcuno griderebbe al complotto, alla bufala, ma quanti sarebbero disposti ad ascoltare uno scienziato emerito che può proporre una soluzione non solo per noi, ma anche per le generazioni future, perché i 32 milioni di tonnellate di amianto presenti in Italia, che portano alla morte ancora circa 6000 persone ogni anno, non scompariranno da soli e sotterrarli nelle miniere è una soluzione anche peggiore.Sicuramente molti, moltissimi.

Biotecnologie e progresso tecnologico fanno sì che oggi, con un impianto che utilizza una sostanza naturale come il siero di latte, l'amianto si possa trasformare in un NON rifiuto. Vogliamo parlarne? Vogliamo provare per una volta a scegliere la scienza invece dell'oscurantismo?

Trasformare il rifiuto: è questa la strada da percorrere per poter creare lavoro, senza pagare cifre esorbitanti per trasportarli chissà dove. Il problema esiste, ma esiste anche una soluzione. Battiamoci per questa!

Salvaguardiamo le nostre falde acquifere, creiamo un ambiente sano ed un futuro prosperoso e non infiliamo la testa sottoterra dicendo facili NO, lasciando scoperta un'altra parte del corpo, ben più vulnerabile...".