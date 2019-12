Biella: Famiglia Ramella, ristorazione di qualità e accoglienza dal 1946

Accoglienza e qualità: due principi non sempre presenti nel mondo della ristorazione, ma che Famiglia Ramella incarna perfettamente da oltre 70 anni, attraverso la professionalità, la passione e lo stile dell'ospitalità. L’offerta di Famiglia Ramella è ampia e soddisfa sia dal punto di vista del benessere e dell’accoglienza, che da quello della ristorazione.

I menù, studiati per rendere ogni pranzo e ogni cena un evento unico per deliziare il palato, offrono portate della tradizione e creative di stagione.

Tra Biella e Oropa i tre ristoranti di Famiglia Ramella offrono menù dedicati per le festività, e non solo:

A Oropa, Il ristorante La Stazione, è stato il punto di partenza di Famiglia Ramella e nel rispetto di questa tradizione propone una cucina classica con specialità del territorio. La Stazione è situato all’esterno delle mura del Santuario di Oropa, il più importante Santuario mariano delle Alpi che si colloca in uno scenario unico e incontaminato a 1200 m. di altezza, a soli 20 minuti dal centro di Biella, in questa cornice storica proprio là dove un tempo arrivava il trenino che da Biella portava ad Oropa.

Il ristorante Croce Bianca, poco distante, risiede all’interno della suggestiva cornice del Santuario di Oropa, proprio accanto alla scalinata Juvarra. Questo è il secondo ristorante entrato a far parte di Famiglia Ramella ed è sinonimo di qualità ed eleganza, sempre nel rispetto della tradizione del territorio pur offrendo ai suoi clienti una scelta di portate rivisitate dalla carta creativa di stagione.

Il ristorante con la sua suggestiva e luminosa veranda panoramica e le calde e accoglienti sale del camino è la Location ideale per il ogni evento. La cantina, fornita di una ricca selezione di etichette locali e non, permette di esaltare i sapori dei piatti preparati dai nostri Chef.

Circondato da una cornice del tutto artistica e che incarna l’amore per l’arte del Biellese, il ristorante “Al Bistrot le Arti” si inserisce all’interno della Fondazione Pistoletto, nel centro di Biella, in un contesto dinamico e giovane, ma che è comunque in grado di trasmettere la tradizione per la cucina.

Questo Natale, Ristorante La Stazione, Ristorante Croce Bianca e Al Bistrot le Arti, offriranno tre diversi menù dedicati alle festività natalizie: diverse le proposte nei menù natalizi, tra cui troviamo tra i tanti piatti proposti, la classica polenta concia, tacchino al forno, carpaccio di salmone, ravioli di cappone, ecc.

Da non dimenticare che oltre a quelli dedicati alle feste, sono sempre presenti in tutti e tre i locali anche i menù alla carta.

E per chi durante le feste vuole invece rimanere a casa, Famiglia Ramella offre la possibilità di potersi gustare un menù con i fiocchi direttamente sulle proprie tavole, grazie al servizio “Take Away” e ai due menù dedicati alle festività da cui poter scegliere piatti della tradizione e ricercati per festeggiare in famiglia e con gli amici.

Per maggiori informazioni: www.famigliaramella.it – 335 6558557 /331 1045933 - info@famigliaramella.it.