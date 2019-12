Stefano Napolitano riporta il marchio Maggia sui campi da tennis

Il 2020 segna il ritorno del marchio Maggia sui campi delle più prestigiose competizioni tennistiche mondiali: Maglificio Maggia ha infatti concluso un accordo di sponsorizzazione con il tennista biellese Stefano Napolitano (nella foto il papà Cosimo con Ludovico Maggia) e con la Biella Tennis Academy; il campione biellese e gli atleti della scuola di tennis vestiranno dunque divise logate Maggia durante la prossima stagione sportiva.

I capi sono stati disegnati – come la linea casual wear – da Stefano Ughetti e sono interamente realizzati con tessuti “made in Biella” che presentano caratteristiche tecniche idonee alle esigenze degli atleti; la nuova linea sportiva coniuga dunque le caratteristiche performanti dei tessuti più innovativi della collezione del Maglificio Maggia alle linee stilistiche che hanno reso il marchio famoso negli anni '70 e '80.“Vedere il nostro marchio e le righe colorate che l’hanno reso celebre nel modo sportivo tornare sulla terra rossa addosso ad un campione biellese ci riempie d’orgoglio” dichiarano Giovanna e Ludovico Maggia, che insieme a papà Umberto sono alla guida della storica azienda biellese.

Le nuove divise saranno presentate al pubblico in occasione della serata organizzata dalla Biella Tennis Academy presso il circolo in via Liguria il prossimo 19 dicembre.