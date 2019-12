Scherma: la biellese Vittoria Siletti parteciperà alla Coppa del Mondo Under 20

Sarà un inizio 2020 impegnativo e ricco di soddisfazioni per Vittoria Siletti, atleta in forza alla sezione scherma della Pietro Micca. La schermitrice biellese infatti, ha ottenuto l’autorizzazione a partecipare alla prova di Coppa del Mondo Under 20 di Udine, in programma per il prossimo 5 gennaio 2020.

“Grazie al 3° posto conquistato a Ravenna nella categoria Giovani (classi 2000, 2001 e 2002), Vittoria, classe 2004 è salita nel ranking italiano della categoria superiore - spiega la sua istruttrice Jessica Lagna -, nonostante sia ancora al secondo anno Cadette, i risultati ottenuti le hanno aperto le porte a gare di Coppa del Mondo. Per noi è una grande soddisfazione, oltre che un importante momento di crescita per Vittoria".

Sono soltanto 20 infatti le atlete che hanno ottenuto l’autorizzazione a partecipare a questa tappa di Coppa del Mondo; di queste solo 5 della categoria cadette. “Vittoria è l’unica atleta ammessa classe 2004 - spiega ancora Jessica Lagna -. Questo ci fa ben sperare per il prossimo anno sportivo”.

La settimana successiva, l’appuntamento è a Bratislava per la 3° prova di Circuito Europeo Cadetti, dove Siletti sarà impegnata sia nella prova individuale, sia in quella a squadre. “Abbiamo già fatto due gare a squadre nel circuito europeo - racconta Siletti - l’ultima ad Heideneim è andata molto bene: con le mie compagne Vera Perini, Matilde Pelà e Martina Esposito abbiamo concluso la gara in 5° posizione, perdendo soltanto contro la Polonia vincitrice della gara, ma battendo prima l’Ungheria, poi la Germania, entrambe squadre di buon livello. Puntiamo a migliorare questo risultato e, perché no, salire sul podio”.

L’ultimo appuntamento del mese di gennaio sarà per tutti gli atleti di categoria cadetti a Bergamo, per la seconda prova nazionale, valida per la qualificazione alla finale nazionale a cui accederanno solo i primi 36 atleti dopo le due prove.