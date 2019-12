Amici Mtb Lessona, a Franco Grosso succede Umberto Porrino

Martedì sera 26 novembre 2019, presso la Sala consiliare del Comune di Lessona, gentilmente messa a disposizione dal Sindaco, si è tenuta la consueta riunione di fine anno del direttivo Amici Mtb Lessona, tra gli ordini del giorno spiccava tra i punti l’elezione del nuovo Presidente. La riunione si è aperta con le parole del presidente Franco Grosso che dopo 15 anni di presidenza dell’associazione Amici Mtb Lessona, che con passione per la mountain Bike ha saputo valorizzare ad alti livelli la Gara Nazionale La Prevostura, ha comunicato ufficialmente le sue dimissioni.

“Dopo 15 anni è giusto che ci sia gente giovane con nuove idee, passione e molte energie per dare una svolta all’Associazione Amici Mtb Lessona e per organizzare al meglio le future edizioni de La Prevostura. Sarò disponibile nell’aiutare chi mi succederà e tutti i componenti dell’associazione per proseguire con quanto fatto fin’ora e per le nuove attività”. Con queste parole Grosso comunica le sue dimissioni dalla Presidenza, ma rassicurando la sua disponibilità e collaborazione a supportare la “nuova generazione”. I componenti del direttivo erano già al corrente sulla scelta di Franco, precedentemente anticipata poco prima della 21° edizione de La Prevostura che si è corsa ad ottobre. Sicuramente non è stato semplice apprendere per loro quanto comunicato dal Presidente, ma l’idea di proporre un nuovo direttivo rinnovato e “più giovane” sarebbe stato utile al fine di dare un nuovo seguito agli Amici Mtb Lessona ed alla Prevostura. Dopo alcune consultazioni tra i consiglieri uscenti, si è proposto il nome di Umberto Porrino; giovane Lessonese under 30 che da qualche anno a questa parte ha sempre aiutato e sostenuto l’attività dell’associazione.

Queste sono le prime parole del neo Presidente Umberto Porrino: - “E’ la mia prima esperienza da presidente, sono molto motivato e ricco di idee innovative. Ho accettato questo ruolo perché mi sento particolarmente legato al mio paese in cui sono cresciuto e vorrei rendermi partecipe attivamente nella promozione del territorio e per supportare le attività della comunità. Ringrazio tutti i membri del direttivo uscente per la fiducia che mi hanno dimostrato affidandomi questo incarico”. Oltre all’impegno annuale nell’organizzazione della famosissima gara Nazionale “La Prevostura”, “Amici Mtb Lessona” è nata con l’obiettivo di valorizzare i territori collinari di Lessona e dintorni attraverso la rete sentieristica locale, mantenuta fruibile in bicicletta, a piedi e a cavallo, dall’impegno costante dei volontari dell’associazione.

Umberto nei prossimi anni sarà affiancato da un direttivo rinnovato composto da giovani under 30, e da membri giovani di spirito Emanuele Comoglio (vicepresidente), Lorenzo Grosso (consigliere), Lucia Alsino (consigliere), Fabrizio Zaffalon (consigliere), Barbara Canepa (consigliere) e Lilia Garbaccio (consigliere). Il Gruppo è aperto a tutti per chi volesse impegnarsi per il territorio e per fare una piacevole pedalata tra i nostri sentieri.