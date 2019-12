Mosca (Lega Salvini): "Approvata oggi in Consiglio Regionale l'Autonomia differenziata"

"A 76 anni dalla Carta di Chivasso, la Regione Piemonte - con una maggioranza allargata - vota finalmente per l'Autonomia. Si tratta di un primo passo per conferire un mandato forte a questa amministrazione regionale, nel momento in cui discuteranno le materie oggetto di devoluzione con lo Stato centrale. Viene così rispettato l’obiettivo di licenziare la delibera per l'Autonomia del Piemonte in tempi rapidi. Ora si apre la discussione col Governo affinché l'Autonomia della nostra Regione diventi realtà! L’autonomia differenziata permetterà ai piemontesi di ottenere concreti benefici, grazie al trasferimento di una serie di competenze in capo alla Regione. Una sfida verso il futuro che abbiamo lanciato e che ora vogliamo vincere per migliorare sensibilmente la realtà economica e sociale del Piemonte".

Il Consigliere Regionale Michele Mosca, del Gruppo Lega Salvini in Consiglio regionale, commenta così il voto positivo arrivato oggi dall'aula consiliare per l’Autonomia differenziata, che ora andrà discussa con il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie. "Autonomia differenziata regionale - continua Mosca - significa maggiori competenze, responsabilizzazione e risparmio. Una volta ottenuta, l’amministrazione piemontese potrà sburocratizzare e velocizzare pratiche di uso comune, per esempio intervenire con più facilità in materia di edilizia, pianificazione paesaggistica e nella gestione autorizzativa degli interventi sul territorio. Apparentemente potrebbe sembrare un provvedimento che non abbia grande incidenza sulla vita quotidiana, invece, è l’esatto opposto e presto i cittadini ne toccheranno con mano i risvolti positivi. La Lega è stata la prima forza politica in Regione Piemonte ad assumersi questa responsabilità e ad aver votato convintamente questo provvedimento proprio ad inizio mandato, perché lo reputiamo indispensabile per il nostro operato futuro. La situazione disastrosa ereditata dalla scorsa giunta non può che essere superata partendo da questo atto indispensabile, che porterà più competenze, più efficienza, più responsabilità, più risparmi ed un migliore governo del territorio".

"L’autonomia differenziata -continua il consigliere biellese- permetterà per esempio di valorizzare direttamente il mondo dello Sport, con competenze in materia di edilizia sportiva e programmazione sugli impianti, darà maggiore autonomia per la tutela dei Beni culturali, grazie al trasferimento di competenze alla Regione del patrimonio e per l’organizzazione dell’offerta culturale, al mondo della Scuola e non solo: avremo più risorse per la Protezione civile, velocizzazione degli interventi e operatività diretta delle emergenze, maggiore autonomia nella gestione delle risorse e nei progetti di attività di volontariato. Trarremo benefici anche per quanto riguarda il mondo del Lavoro che, attraverso l’Agenzia regionale, consentirà l’inserimento dei giovani in un’ottica di sinergia tra la scuola e l’offerta di posizioni lavorative, oltre alla ricollocazione degli adulti in difficoltà".

"Questi sono solo degli esempi di come l’Autonomia differenziata cambierà la vita dei cittadini della nostra Regione -conclude Michele Mosca. Un traguardo storico per il Piemonte e i suoi cittadini, in un'ottica di buonsenso e buon governo nella gestione della spesa, per fornire sempre migliori servizi ai cittadini piemontesi".

Anche Uncem esprime soddisfazione per l'approvazione in Consiglio regionale della delibera per la richiesta allo Stato di autonomia differenziata. "Uncem ci ha lavorato, con le altre Associazioni degli Enti locali, in sede di Consiglio delle Autonomie locali, ribadendo l'importanza delle proposte e delle richieste fatte dal Piemonte allo Stato e auspicando che il Parlamento possa varare in tempi rapidi il disegno di legge cornice, elaborato dal Ministro Boccia, che consenta di fare celermente le intese con le Regioni. Uncem, al fine di poter veder riconosciute condizioni particolari di autonomia al Piemonte (che toccano anche i territori montani) crede nell'opportunità della definizione dei Lep, Livelli essenziali delle prestazioni (su trasporto pubblico locale, formazione professionale, servizi sociali) e dei fabbisogni standard. E auspica anche si possa avere il fondo perequativo di tre miliardi di euro, già presentato dal Ministro Boccia in occasione della Giornata internazionale della Montagna a Roma, che consenta interventi sulle infrastrutture (ferrovie, strade, reti, fibre) per superare i gap di intervento da parte di privati e dello stesso Stato. Non solo per compensare quanto viene fatto - o non fatto - tra nord e sud Italia, bensì anche, per quanto riguarda la nostra Regione, all'interno dello stesso Piemonte, tra aree montane e aree urbane. Occorre fare perequazione, far sì che lo Stato investa dove altri non arrivano.

Uncem ritiene inoltre importantissimo, nel conferimento delle funzioni oggetto di attribuzione differenziata, si tenga conto delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane definite dalla legislazione statale. Si tratta di una vera e propria riforma che definisce meglio chi fa che cosa, che aiuta i Comuni a lavorare insieme, che stabilizza le Unioni. Su tre fronti in particolare della delibera regionale, con le richieste allo Stato, Uncem pone l'attenzione. In primis, la richiesta di "attribuire un ruolo rafforzato alla Regione nell'istituzione di zone economiche speciali (ZES) nelle aree del territorio piemontese confinanti con l'estero e comunque con peculiarità caratterizzanti come, ad esempio, i territori montani, per favorire, attraverso la concessione di agevolazioni fiscali e la riduzione degli oneri sociali sulle retribuzioni, l'insediamento di aziende che svolgano attività di impresa, e per promuovere lo sviluppo economico e l’occupazione.

E poi, la richiesta che il Piemonte fa per il riconoscimento di un ruolo più incisivo, con conseguente impiego a livello regionale di una quota del canone Rai versato dai cittadini residenti in Piemonte e dei proventi pubblicitari. Incrementare il sostegno al sistema dell'informazione locale attraverso l'attribuzione di risorse certe e con criteri di riparto regionali, con l'obiettivo di migliorare la qualità della comunicazione, della qualificazione professionale, con effetti positivi sull’incremento occupazionale.Ancora, in merito alla richiesta di "regionalizzazione delle quote degli stanziamenti finalizzati alla realizzazione di nuove grandi opere pubbliche e di infrastrutture, a compensazione degli oneri per i territori montani derivanti dalle opere stesse", Uncem richiede di utilizzare stabilmente a livello regionale una percentuale del gettito determinato dalle strade e autostrade a pedaggio, a vantaggio dei territori, per interventi ordinari e straordinari di manutenzione della rete viaria primaria e secondaria".