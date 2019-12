Discarica amianto, Movimento 5 Stelle: "A breve iniziativa anche a Valdilana"

Riceviamo e pubblichiamo. "Il gruppo M5S Biella comunica di aver partecipato, insieme al consigliere Rocco Botta e al consigliere uscente Giovanni Rinaldi, alla marcia contro la discarica di amianto di Salussola. Durante questo periodo siamo sempre stati attivi, sia sui social sia con articoli mirati sul nostro sito. Abbiamo inoltre realizzato un video che ha richiesto molto tempo e risorse. Ricordiamo di aver collaborato attivamente con il Comitato "Ambiente è futuro" contribuendo a raccogliere le firme, per la petizione in corso, tramite i nostri banchetti informativi del sabato e ampliando la raccolta con l'impegno dei nostri attivisti titolari di attività commerciali.

A breve l'iniziativa comprenderà anche Valdilana, grazie all'interessamento della nostra ex candidata regionale Manuela Mattei e il professor Giuseppe Pashetto. Anche il nostro consigliere biellese Rocco Botta è sempre stato in prima linea: 'Riteniamo che, quando una tematica sia veramente sentita, non ci si debba limitare a parlarne su Facebook o rilasciare interviste come fanno altri, ma impegnare affinchè lo scopo primario si realizzi. Noi lo abbiamo fatto e dimostrato, noi siamo il Movimento 5 stelle e quando si parla di ambiente e salute andiamo fino in fondo'.

Aggiungiamo che in questo caso particolare il tema principale non si riferisce solo all'ambiente o ai problemi che verrebbero causati alle risaie, ma riguarda soprattutto la salute dei cittadini. Ricordiamo che erano stati individuati circa 600 loghi adatti a contenere amianto senza arrecare danni ambientali di proporzioni inimmaginabili. La nostra non è una presa di posizione da campagna elettorale, è una battaglia che sentiamo nostra per il bene di tutti."