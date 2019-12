Scuola Pallavolo Biellese: sabato in casa per giocarsi il secondo posto in classifica

Partita importante per l’Ilario Ormezzano Sai Spb. Sabato i ragazzi di coach Barazzotto avranno la possibilità di scalare la classifica e posizionarsi al secondo posto. Per farlo? Basterà vincere contro l’Altiora senza passare dal tie-break. “Siamo 1 punto sotto la squadra di Verbania – commenta il palleggiatore Umberto Rastello -. La partita di sabato sarà molto importante per tutti noi: vogliamo vincere e passare in seconda posizione”.

Sarebbe un bel regalo di Natale in anticipo per la Scuola Pallavolo Biellese, che avrebbe più solo davanti la quasi imbattibile Alicese Santhià. “Siamo molto carichi perché consapevoli della posta – spiega Umberto - . Ce la metteremo tutta contro una squadra che ha avuto nuovi innesti quest’anno e che quindi non conosciamo a pieno ma che, a vedere dalle altre partite e dalla posizione in classifica, sappiamo sarà un osso duro”.

Un osso duro che non scoraggia il team compatto della Scuola Pallavolo Biellese e che sabato sera sarà ancora più carico grazie alla giornata di festa con tutta la società: dai piccoli giocatori ai ragazzi degli special Olympics. “Rimarranno tutti a fare il tifo per noi – commenta fiducioso Rastello -. Ci darà l’energia giusta per dare tutto”.

Appuntamento sabato sera alle 20,30 al Pala Pajetta per SPB per scontrarsi contro Altiora.