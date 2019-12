Megaweb, dal 2006 internet nel Biellese. E oggi una nuova offerta per famiglie e imprese

Valli, territori montani e i grandi operatori nazionali che non investivano sul territorio, lasciando cittadini e imprese letteralmente appesi a un doppino in rame. Poi, nel 2006, grazie a Città Studi, nasce MegaWeb, provider di casa, attraverso la tecnologia wifi porta la banda larga ovunque sul territorio, arrivando in tutti quei luoghi dove l’adsl dei grandi operatori non sarebbe arrivata che molti anni dopo.

Questa è la storia del provider biellese, oggi sempre più punto di riferimento per coloro che vogliono internet ad alta velocità con la garanzia di un servizio di qualità e con la comodità dell’assistenza sotto casa.

In questi anni di attività MegaWeb ha aumentato la propria infrastruttura, adeguandola alle nuove tecnologie, ha posizionato migliaia di antenne e ha permesso a tutti i cittadini biellesi di poter accedere alla banda larga (oggi nelle aree con le tecnologie migliori è possibile arrivare fino a 1 Gb in upload e download, prestazioni pari alla fibra).

Nel piano di sviluppo di MegaWeb il potenziamento della rete è la stella polare che guida le scelte: migliori tecnologie garantiscono una banda maggiore, ma anche prestazioni migliori ai clienti, siano essi famiglie o imprese.

La nuova offerta di MegaWeb

Una migliore tecnologia consente anche la creazione di nuove proposte di abbonamento, come la nuova offerta “MegaWeb a ZERO COSTI”.

In tutte le aree coperte dal servizio è possibile sottoscrivere un abbonamento con cui connettersi fino a 30 mega, passando a una linea veloce e stabile e con la comodità di non dover pagare l’installazione e l’attivazione del servizio.

L’offerta “MegaWeb a ZERO COSTI” consente di allacciarsi alla rete e di usufruire dei servizi di un provider a misura di cliente, con un servizio assistenza sempre presente a Città Studi e facilmente raggiungibile (senza risposte automatiche o call center).

Installazione e attivazione del servizio saranno GRATIS. Tutte le informazioni su https://www.megaweb.it/zero-costi

E per un efficace servizio VOCE, MegaWeb offre la possibilità di telefonare attraverso internet mantenendo il numero di telefono con l’opzione MegaWeb Voce https://www.megaweb.it/voce

Per qualsiasi informazione o per aderire all’offerta contattare lo 015 8551180, oppure passare direttamente a Città Studi, in corso Pella 2/B a Biella.

Orari di apertura

Ufficio commerciale: dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 18

Ufficio assistenza tecnica: dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30

Informazioni e i moduli anche sul sito internet www.megaweb.it