Come si scelgono e come si indossano i gioielli?

Sono moltissime le persone che amano abbellire il proprio corpo con i gioielli, che non devono essere necessariamente costosi per fare un bel effetto. Per evitare cadute di stile è infatti essenziale indossarli nel modo corretto: il team di Buono ed Economico ha preparato una guida che racchiude tutte le regole di eleganza del Bon Ton, per essere sempre impeccabili.

Cosa dice il Galateo?

Per scegliere quali gioielli indossare è necessario considerare età, contesto e outfit, ovvero l’abbigliamento. Vale sempre la regola d’oro che la semplicità regna sovrana, quindi pochi gioielli scelti con accuratezza doneranno più eleganza, mentre se sono troppi diventano una vera caduta di stile.

I gioielli sono come i vestiti, ce ne sono da sera e da giorno, per le occasioni importanti o per una giornata con le amiche a fare shopping. In linea di massima è sempre meglio un look semplice e femminile, piuttosto che un insieme di pietre preziose messe un po’ a casaccio.

Attenzione anche agli abbinamenti, perché i gioielli, se combinate collane, orecchini e bracciali, dovrebbero avere lo stesso stile.

Secondo il Galateo, durante il giorno è meglio optare per oggetti sobri e non troppo vistosi, al contrario della sera, soprattutto in occasioni importanti, dove è ideale mettere parure con pietre preziose.

Attenzione però anche ai diamanti che, come diceva Marilyn Monroe, sono “i migliori amici delle donne”, però dopo i 40 anni, aggiunge la regola del Bon Ton, fatta eccezione per gli anelli di fidanzamento.

Gioielli per lei e per lui

La parure tanto amata dalle donne rappresenta secondo il Galateo il numero massimo di gioielli da poter indossare: tre. Una regola che quindi punta a un’eleganza essenziale e priva di ostentazioni.

La mano fa eccezione e il Bon Ton permette di indossare fino a quattro anelli in totale, ma il numero perfetto è sempre tre. Inoltre, è bene avere addosso gioielli degli stessi materiali e non unire l’oro con l’argento, soprattutto se indossati vicini tra loro.

Esistono delle combinazioni di oro e platino di colori diversi e molto eleganti: una parure di questo tipo è destinata alle occasioni importanti. In un contesto professionale, invece, è meglio ritornare alla sobrietà e indossare gioielli semplici, evitando accessori di bigiotteria di scarsa qualità.

Bene per i modelli fatti a mano, anche con pietre meno pregiate, ma non finte o in plastica.

Anche gli uomini possono indossare i gioielli, secondo il Galateo, a patto che non siano mai troppo vistosi, perché il rischio è quello di risultare kitsch senza nemmeno rendersene conto.

Ottimi l’orologio, il bracciale e i gemelli se si usa la camicia. Oltre alla fede, l’uomo può indossare un anello sul mignolo, il cosiddetto chevalier, ma dovrebbe evitare orecchini e collane troppo grosse.

La regola del “meno è meglio è” vale soprattutto per gli uomini, quindi pochi gioielli ma quelli giusti.

Gioielli, superstizioni e tradizioni

Se pensate che regalare un gioiello a un’amica o alla fidanzata sia una buona idea, aspettate di conoscere queste superstizioni, legate alla tradizione, per evitare di fare regali che potrebbero essere mal interpretati.

Il primo gioiello da non regalare mai a nessuno è la spilla, a causa della sua capacità di pungere legata simbolicamente al dolore. Insieme a queste, e forse questo vi sorprenderà, ci sono le perle, le lacrime degli angeli, che sono presagio di sfortuna soprattutto se chi le regala è un uomo e chi le riceve è nubile.

Importante non indossare gioielli al mare, quando si pratica attività sportiva e nemmeno ai funerali, fatta eccezione di anelli di fidanzamento, fedi e orecchini semplici.

Conclusioni

Regalare dei gioielli non è quindi così facile come si possa pensare e, per evitare brutte figure, è bene seguire queste preziose linee guida, regole di etichetta che accompagna l’umanità da diverso tempo e che sono sinonimo di buona educazione.

È quindi sempre opportuno scegliere i gioielli in base al contesto d’uso e alla propria età, senza mai superare il numero tre. Attenzione ai regali da non fare, come spille e perle, perché ci sono tantissime altre soluzioni a cui puntare.

La sobrietà vince sempre: non importa quanto sia prezioso il gioiello, la differenza dipende sempre da come viene indossato.