Un giorno al Forum per la partita: Heka onlus regala il derby a 19 ospiti delle case di riposo

Un regalo di Natale speciale per gli ospiti della Casa del Sorriso di Andorno, centro anziani di Sandigliano, Cerino Zegna, Residenza Maria Grazia di Lessona, Oasi di Chiavazza. Heka Onlus in collaborazione con Pallacanestro Biella ha infatti regalato una gita al Forum per una partita importante: il derby che vedrà scontrarsi la squadra di casa Edilnol Pallacanestro Biella contro il Torino di domenica 22 dicembre.

"L'invito è stato preso con molto entusiasmo dagli ospiti - spiega Heka Onlus - e le adesioni sono state più del previsto. Sono tutti eccitati e ansiosi di andare alla partita. Siamo felici di regalare loro un diversivo dalla solita quotidianità ed è anche un modo per ringraziare le strutture che si affidano a noi".

19 anziani e 11 accompagnatori parteciperanno alla partita, nella tribuna gialla dedicata agli ospiti, scortati da 3 mezzi specializzati di Heka. Dall'OASI di Chiavazza 6 ospiti e 2 accompagnatori, da Lessona 2 ospiti e 2 accompagnatori, dal Cerino Zegna 2 ospiti e 2 accompagnatori, dal centro anziani di Sandigliano 3 ospiti e 2 accompagnatori e infine dalla Casa del Sorriso di Andorno 6 ospiti e 3 accompagnatori.