Facciamo Natale... In piazza: Occhieppo Inferiore in festa tra musica, giochi e divertimento FOTO

Successo riconfermato per l'edizione 2019 di Facciamo Natale a Occhieppo Inferiore. La manifestazione, andata in scena nel weekend, è stata organizzata dal comune in collaborazione con le associazioni e le maestre della scuola dell’infanzia che hanno dato un grande contributo.

Dal teatro dei burattini alle attività didattiche, dal giro in cavallo e carrozza ai giochi messi in scena dalla scuola dell'infanzia, dalle creazioni di Lorenzo Cappellaro all'esibizione di danza della scuola Arabesque, la piazza ha rappresentato lo scenario ideale per ospitare la manifestazione, condita dalle tante attività svolte all'interno grazie agli stabili del comune, dell'oratorio e dell'associazione Link.

"Siamo più che soddisfatti - commenta il sindaco Monica Mosca a nome di tutta l'organizzazione - ringrazio tutti i miei collaboratori e i consiglieri che si sono impegnati al massimo per la riuscita dell'evento. Un grazie anche alla presentatrice Sara Bortolozzo, che ha condotto tutta la giornata di festa".

L'edizione 2019 di Facciamo Natale si è conclusa con della buona e immancabile musica, mentre Babbo Natale, giunto su una carrozza guidata da uno splendido cavallo nero, ha accolto i bimbi con le loro letterine.