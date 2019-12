Auguri di Su Nuraghe per grandi e piccini con musiche e immagini

Tutto pronto nelle accoglienti sale del Circolo Su Nuraghe di Biella per lo scambio di auguri. In apertura di serata saranno le “Voci di Su Nuraghe”, dirette da Roberto Perinu, con accompagnamento musicale di Valentina Foddanu a fare da colonna sonora con brani natalizi preceduti da “Procurade de moderare”, inno sardo composto all'indomani dei moti antifeudali del 1794 da Francesco Ignazio Mannu, recentemente divenuto inno ufficiale della Sardegna. Il breve repertorio canoro terminerà con un altro canto solenne, “Dimonios”, inno della Brigata “Sassari”, composto nel 1994 dall’ufficiale Luciano Sechi di Magomadas. Alla Banda della “Sassari”, Su Nuraghe dedica la mostra, con immagini dei “Sassarini” a Biella ritratti a primavera presso l’area monumentale di “Nuraghe Chervu”.

Alcuni scatti fotografici sono presenti in “Su Calendariu 2020”, in distribuzione tra i Soci di Su Nuraghe, a Biella e tra i soldati della Brigata, a Sassari. Altri - in collaborazione con ANPCI (Associazione Nazionale Piccoli Comuni d’Italia) - verranno fatti pervenire agli ottomila comuni italiani, accompagnati dalla lettera del Sindaco di Biella, Claudio Corradino, che invita i Sindaci a inviare a Biella una pietra di riuso con inciso il nome della località e il numero dei Caduti durante la Prima Guerra Mondiale a completamento dell’area monumentale che sorge alle porte della “Città Creativa” UNESCO. A seguire, spazio ai bambini per la consegna di doni direttamente da Babbo Natale; animazione, saggi di danze e balli sardi e continentali con Paola Matera; Cumbidu (rinfresco) e brindisi con “Alghero Torbato Spumante D.O.C.” Sella&Mosca.