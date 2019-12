La forza dei 'piccoli produttori', Federico e la sua 'Azienda Agricola Lavino Zona' VIDEO

L'Azienda Agricola Lavino Zona è un'attività di Trivero - Valdilana che segue la politica del "km 0", nata e gestita dal giovane Federico Pelliccioli dal 2017.

Federico da sempre persegue l'obiettivo di poter dare la possibilità ad ogni persona di raggiungere facilmente cibi sani, freschi e stagionali ad un prezzo accessibile a tutti grazie alla vendita diretta, ovvero all'interno della stessa zona in cui sono stati prodotti, risparmiando così i costi di trasporto, mantenendo qualità e freschezza. La sua produzione di Birra è realizzata in ambito agricolo a "ciclo chiuso",ovvero utilizza i propri cereali per produrla: è la novità che sin dall'inizio ha contraddistinto l'azienda, fiera dei risultati ottenuti.

"Vogliamo ringraziare tutte le persone, le attività commerciali, i ristoranti, gli enti, le associazioni di categoria, le fondazioni e tutti coloro che nel 2019 si sono resi disponibili per la nostra azienda -dichiara Federico Pelliccioli, titolare dell'attività - che hanno provato il nostro prodotto, collaborato con noi passo dopo passo verso la nostra crescita, promuovendo e facendo, in un certo senso, da garante al nostro metodo genuino di produzione, investendo nel progetto".

Il 2019 rappresenta per l'azienda un anno di grandi soddisfazioni anche perla vittoria del premio regionale degli "Oscar Green" di Torino.

"Abbiamo lavorato molto per arrivare a queste prime birre, composte per la gran parte da prodotti auto-coltivati o, laddove noi non fossimo riusciti a raccogliere, del territorio. Non abbiamo inventato nulla di nuovo, ma ci rende orgogliosi aver fatto qualcosa di ben riuscito all'interno di un comparto agricolo rurale fatto da piccoli produttori che, spesso, sono una forza poco considerata. Crediamo che il Biellese abbia risorse notevoli,pronte ad essere rivalutate in qualsiasi ambito o settore, e sappiamo che molti Biellesi sono pronti a rilanciarle; quindi ci auguriamo che nell'anno a venire l'attenzione si sposti sempre di più verso a queste piccole realtà,capaci di riaccendere nuove sensazioni ed emozioni da tempo perdute".

Con l'arrivo del 2020, Federico ha scelto di perseguire la strada intrapresa con nuove formazioni professionali e nuovi progetti agricoli per Biella."Per lavoro e per piacere personale, amo lavorare con la natura", conclude così Federico Pelliccioli dell'Azienda Agricola Lavino Zona, augurando buonfeste a tutti.