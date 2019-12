La Residenza Maria Grazia a Lessona ospita una mostra del pittore naif Gian Piero Micheletti

La Residenza Maria Grazia a Lessona ospita una mostra di quadri, fino al 6 gennaio 2020, del pittore Gian Piero Micheletti. In esposizione sono una quarantina di dipinti ad olio che il Pittore ha realizzato nel corso degli anni. Obiettivo della mostra è far conoscere all’interno ed all’esterno della Struttura un talento del nostro territorio. La visita all’esposizione, che risulta molto gradevole e interessante, è libera e, partendo dal corridoio all’ingresso della Residenza, si articola fino ai locali del Centro Diurno al piano inferiore. L’orario di apertura è 14 – 16 nei giorni feriali e 15 – 18 domenica 22 dicembre. Dicono di Lui: “Osservando i suoi quadri, si ha la netta impressione di sfogliare un album di famiglia colmo di ricordi di un’epoca genuina quasi dimenticata da molti, ma non da chi realmente vuole che tutto quanto c’è stato di bello e puro si possa spegnere. Il pittore naif Micheletti è padrone di una valida tecnica e negli anni la sua pittura è giunta attraverso un ciclo evolutivo ad una figurazione dove ogni punto di colore ed ogni forma tendono a ridestare nella nostra mente le immagini semplici dell’eterna poesia della vita”. Accanto alla mostra si può visitare anche il mercatino gestito da ospiti del centro diurno, negli stessi orari.