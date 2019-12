“La coltre opaca della sera”, l'ultima fatica letteraria del biellese Domenico Calvelli

È appena uscito, per i tipi di UpbEduca, il libro “La coltre opaca della sera” di Domenico Calvelli, raccolta di racconti surreali ed onirici. Si tratta dell’ennesima fatica letteraria del commercialista biellese, che ha pubblicato in passato testi di poesia, narrativa e saggistica. Come scrive nella prefazione Ezio Albrile, noto nel mondo della saggistica storico-religiosa ed i cui lavori sono apparsi sulle più prestigiose riviste specializzate e miscellanee erudite, “per comprendere la scrittura di Calvelli bisogna addentrarsi nella città di Biella, un gioiello della provincia piemontese, industriosa, operosa roccaforte di quell’Italia vessata dalle tasse, ma indomita. Dalla parte alta della città si gode un panorama unico: la Serra, una silente, apparentemente uniforme, collina morenica: una distesa monocroma e monodroma, collocata quasi a delimitare due esistenze vissute nel mondo-di-qua e nel mondo-di-là. Una peculiarità geomorfologica, “terrestre”, delimitata entro gli spazi del dualismo. Chi conosce i miti del dualismo gnostico, sa di quel “limite”, posto come confine spirituale tra la dimensione luminosa, il pleroma, e la vuota esteriorità, il kenoma, la tenebra.

Chi frequenta anche solo fugacemente Biella, ha tale percezione: una città solare, affaccendata nel seguire gli affanni del tempo, ma anche inafferrabile, sotterranea.Gli stessi monumenti riflettono una simile dicotomia. Frammenti sospesi fra luce e oblio: c’è un famoso proverbio diffuso fra le genti del Piemonte, che mette in guardia dai biellesi, quasi a esprimere in un motto faceto un dualismo di fondo, invisibile ma concreto nella sua fittizia oscurità. E questa in fondo è la chiave per addentrarsi in questa silloge”. I racconti sono accompagnati da tavole del noto illustratore Andrea Osella.