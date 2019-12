Banda Verdi attesa per stasera a Masserano e domani a Biella-Chiavazza

Doppio appuntamento per gli appassionati della musica per bande, stasera e domani 20 dicembre, concerti che la Società Musicale “G. Verdi” – Città di Biella, presenterà al pubblico in occasione delle imminenti festività. In entrambi le occasioni presenta Carlo Serra.

Giovedì 19 dicembre ore 21 al Salone delle Feste del Centro Acquisti di San Giacomo di Masserano, ingresso libero, voce solista Valentina Capizzi. A seguire rinfresco offerto a tutti i presenti.

Venerdì 20 dicembre ore 21 Palasarselli di Chiavazza via Carlo Antonio Coda, 36/bis – Biella Chiavazza in collaborazione con l’associazione sportiva e culturale Intrecci d’Arte.