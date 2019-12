Zubiena: Sbaglia direzione e finisce fuori strada, camion in bilico sulla SP 338 FOTO

Autogru e Vigili del fuoco sembra non bastino per recuperare l'autoarticolato che poco fa è rimasto incastrato a bordo strada sulla SP 338, a Zubiena. Dai primi riscontri il conducente avrebbe sbagliato strada e, per evitare di toccare un'auto che in quel momento stava sopraggiungendo dalla parte opposta, si sarebbe spostato troppo verso l'esterno della carreggiata rimanendo incastrato con le ruote posteriori. Attualmente, a tenere su il bilico, che trasporta acqua dall'Alpe Guizza di Donato, c'è solo il guardrail. I Vigili del fuoco hanno richiesto l'intervento del boscaro, mentre i carabinieri di Occhieppo Superiore si stanno occupando di rilievi e viabilità. Nessuna lesione per il conducente, un 45enne di Napoli.