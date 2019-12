Un mercoledì da bollino rosso: incidente, tamponamento e investimento sulle strisce nel Biellese

Giornata di incidenti quella di ieri, mercoledì 18 dicembre, non solo il sinistro tra auto e moto di ieri sera verso le 19 a Vigliano dove il giovane conducente delle due ruote è stato trasportato in ospedale a Ponderano LEGGI ANCHE (http://www.newsbiella.it/2019/12/18/leggi-notizia/argomenti/cronaca-5/articolo/vigliano-scontro-tra-auto-e-moto-a-vigliano-giovane-in-ospedale-foto.html), ma anche un tamponamento a Verrone e un investimento di pedone sulle strisce in centro Biella.

Verrone

Nella tarda mattinata, a Verrone in via Zumaglini, un autoarticolato di una ditta della provincia di Salerno ha tamponato una Fiat Doblò con alla guida un commerciante 57enne residente nel Vercellese. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia stradale rispettivamente per mettere in sicurezza l'area e per la viabilità. L'uomo tamponato ha riportato ferite lievi ed è stato trasportato dai sanitari del 118 in ospedale a Ponderano per i controlli del caso. Per il 57enne diagnosticati pochi giorni di prognosi.

Biella centro

Nel pomeriggio, verso le 17, la Polizia stradale è intervenuta anche in centro a Biella, tra via Trieste e via Piave per un investimento di pedone. Una donna è stata urtata sulle strisce pedonali da una Lancia Ypsilon guidata da un giovane di 27 anni. La vittima è stata trasportata in ospedale dai sanitari del 118 con ferite lievi guaribili in 7 giorni di prognosi.