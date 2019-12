Maltempo: domani allerta arancione su Piemonte sud orientale e settentrionale

Il bollettino di allerta meteorologico emesso dal Centro funzionale di Arpa Piemonte segnala per domani un livello di allerta arancione nel Piemonte sud orientale, lungo il Belbo, il Bormida e lo Scrivia, per il peggioramento del maltempo atteso dalla mattinata, che potrebbe provocare limitate esondazioni dei corsi d’acqua e fenomeni di versante. Allerta arancione anche nel Piemonte settentrionale, per i rischi legati a possibili valanghe. Allerta gialla in gran parte del resto del territorio regionale. Per seguire l’evolversi dei fenomeni e coordinare gli eventuali necessari interventi, la Protezione civile della Regione Piemonte ha previsto l’apertura della propria sala operativa di corso Marche 79 a Torino, venerdì 20 e sabato 21, con orario 8-24.

Nuovi problemi di viabilità sulla Serra. "Si comunica che la SP 419, sul territorio comunale di Andrate in provincia di Torino sarà interrotta all'altezza della SP 221 per Chiaverano la quale rimane accessibile con limite max di carico pari a 7,5 t. Rimane interrotto il collegamento tra la SP 419 e la SP 73 in direzione Borgofranco. Restano aperte al transito la SP 405 Mongrando Donato e la SP 407 Raccordo Lace sul territorio provinciale di Biella". Ad annunciarlo una nota stampa della provincia di Biella. La strada verrà riaperta non appena le condizioni meteo lo consentiranno.