Sono intervenuti poco fa i Vigili del Fuoco, Carabinieri e due ambulanze del 118 a Pavignano, frazione di Biella, in via Vanni. Una signora anziana dopo aver accusato un male in casa, è riuscita a chiamare i soccorsi che sono sopraggiunti in breve tempo sotto la sua abitazione.

L'anziana è stata trasportata dai sanitari all'ospedale di Ponderano per dovuti controlli.