Asfalto viscido, bus dell'Atap finisce fuori strada, si impantana e resta in bilico

Mattinata difficile nel Biellese. Dopo l'autoarticolato uscito di strada e in bilico a Zubiena, alle 9 di questa mattina anche un bus di linea dell'Atap, probabilmente causa l'asfalto viscido, è finito fuori dalla carreggiata, impantanandosi sulla strada che conduce a Sant'Eurosia di Pralungo sul bordo di una riva. Sono intervenuti due operatori dell'azienda che hanno potuto solo analizzare la situazione. Vista la reale situazione con molta probabilità sarà necessario l'intervento di un'autogru per alzare il mezzo e riportarlo sulla sede stradale. Al momento dell'incidente non erano presenti persone all'interno dell'autobus.