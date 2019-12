Pettinengo, il Balcone del Biellese e degli Gnomi FOTOGALLERY

Un Natale molto particolare in quel di Pettinengo perchè sono arrivati gli gnomi grazie alla cooperazione dei commercianti, del "buscarin" e altre persone che hanno creduto in questa iniziativa. Dove potete trovarli? Leggete il racconto di Daniela e lo scoprirete.

"Una piccola famiglia di gnomi si è persa viaggiando su e giù nel tempo ed è arrivata a Pettinengo per cercare il forno dove sono nati i torcetti. Tanti anni fa. Purtroppo non hanno più trovato il forno ma una famiglia di olandesi che sta ristrutturando lo stabile. E l'uscio è chiuso... Poco più in là però hanno scoperto il regno della "Piccola Fata" un angolo di paese dove il tempo sembra essersi fermato e con un bellissimo museo dedicato alla scuola del secolo scorso.

Pettinengo, questo posto "incantato" definito per la sua bellezza "Il balcone del Biellese" è piaciuto così tanto agli gnomi che hanno deciso di sistemarsi in paese. Se si fa un giro per le strade principali si possono vedere i vari mestieri... lo gnomo cuoco all'Osteria del Centenario, lo gnomo meccanico all'officina Osella, lo gnomo dottore nella Farmacia Ferracin. Andando oltre poi ci sono gli gnomi dell'Arci, gli gnomi barbieri all'Hair Queen e gli gnomi parrucchieri da Acconciature Romana, gli gnomi Edicolanti della Tabaccheria Coda.

Più sotto in paese, due gnomi panettieri al Mini Market Rosella. E a Selve Marcone uno gnomo sportivo si è fermato alla Trattoria Il Quadretto per sfidare gli avversari in una gara di bocce, anche se dovrà aspettare la prossima primavera. E non solo, abbiamo anche uno gnomo pastore che ha deciso di trasferirsi in Azienda Agricola Peraldo di Pralba e sta imparando a fare formaggi. Tutti i nostri gnomi sono felici della loro sistemazione e speriamo ci facciamo compagnia per un po' di anni".