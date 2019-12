Cossato: Spettacolo di Natale nel Mondo al Parlamento

La scuola primaria Parlamento di Cossato, grazie alla collaborazione con la scuola di musica Sonoria di Cossato, con il docente Maurizio, esperto di canto, hanno realizzato lo spettacolo “Natale nel mondo” al teatro comunale Micheletti di Cossato.

L’idea di questo spettacolo è nata dal progetto ERASMUS plus che ha coinvolto in questo anno scolastico l'istituto comprensivo, che ha accolto alcuni docenti di altri Stati, tra cui Finlandia, Francia, Spagna, Grecia e Spagna.

Per l’occasione ieri, 18 dicembre, gli alunni del plesso si sono esibiti sul palco con balli, canti tipici della tradizione natalizia, coreografie e spettacoli legati al filo conduttore di questo evento: le tradizioni natalizie negli Stati del mondo, attraverso la metafora del viaggio.

Alcuni bambini hanno rappresentato gli indiani d’America costruendo una tee – pee illuminata ad arte portando con loro i doni di Babbo Natale, altri hanno ballato sulle note di musiche finlandesi sulle sembianze di candidi fiocchi di neve ed incontrato la renna di Papà Natale; il viaggio è continuato in Grecia, dove i bambini si sono esibiti con un elegante sirtaki, utilizzato strumenti musicali per omaggiare la cultura greca e creato un albero di tamburi; arrivanti in Francia i bambini hanno danzato sulla dolce melodia di un valzer e omaggiato il Natale sulle note di Vive le vent; in seguito gli alunni sono giunti in Inghilterra per immedesimarsi in pasticceri di gingerbread man; il viaggio si è concluso in Spagna, dove i bambini hanno colto la filosofia intrinseca alla canzone Depende e danzato creando uno spettacolare arcobaleno di colori.

Gli insegnanti ringraziano le famiglie degli alunni, il Sindaco di Cossato, l’assessore Colombo, il dirigente scolastico Gabriella Badà e tutti coloro che hanno partecipato e reso possibile questo spettacolo.

Prossimo appuntamento per Parlamento sarà il 13 gennaio 2020, open day dalle 16,30 per mostrare il plesso e parlare dei numerosi progetti, nuove metodologie inclusive e innovative, strategie e novità che caratterizzano la scuola