A Salussola il Natale degli Amici del Presepe FOTO

Gli Amici del Presepe di Salussola sono Sergio, Giacomo, Claudio e Eddi, un gruppo di amici che ogni anno si ritrova per lavorare il legno e creare addobbi in occasione del Natale per il proprio paese.

Il giorno dell'Immacolata si è svolto il loro tradizionale ritrovo, per il quale gli Amici del Presepe vogliono ringraziare pubblicamente alcuni partner: "Domenica 8 dicembre anche a Salussola, in piazza Alpini d’Italia, è arrivato Babbo Natale con il suo aiutante sulla slitta trainata da due cavalli. Ad accoglierlo una folla di bambini e di adulti radunati intorno all’albero di Natale allestito davanti all’asilo infantile San Domenico Savio.Durante la manifestazione sono state distribuite caldarroste, vin brûlé e cioccolata calda dalla scuola Primaria e dalla Pro Loco di Salussola. Inoltre i bambini sono stati truccati da un gruppo di ragazze del paese. Si ringraziano per la collaborazione e la buona riuscita dell’evento il Comune di Salussola, la Pro Loco di Salussola, i Priori della festa del Beato Pietro Levita, l’asilo infantile di Salussola, la scuola elementare di Salussola, la ditta Cabrio Group, il circolo ARCI di Salussola, Roberto Lacchia, Stefano Grotti, Daniele, Paolo Colla e figlio, Sergio Beduglio e Edilio Salino".