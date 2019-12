A Donato è arrivata Santa Lucia - FOTOGALLERY

Venerdì 13 dicembre, nell'ambito dell'evento "Arriva S. Lucia" organizzato da Beatrice Bongiovanni del gruppo consiliare Progetti per Donato, si è svolto il laboratorio per i bambini, durante il quale i bimbi hanno scritto la letterina di Natale, si sono divertiti a colorare, giocare con i timbri, i nastri e i cartoncini multicolori, e hanno concluso la giornata ricevendo i doni messi a disposizione per tutti.

A partire dalle 18, lo zampognaro, il bravissimo medico e musico Carlo Bava, ha colorato di note musicali le strade di Donato e delle sue frazioni, accompagnando con il suono della cornamusa il gruppo di cittadini che hanno percorso l'itinerario stabilito, risvegliando lontani ricordi di antiche tradizioni.

"A tutti i donatesi che con gioiosa sorpresa hanno accolto il gruppo di viandanti tabarrati, - dice Beatrice Bongiovanni - sono stati donati i tradizionali e simbolici lumini. La serata si è conclusa con una cena allietata dall'approfondimento culturale su "La Tavola nel Presepe", e dall'apprezzamento di cibi tipici natalizi, dolci caratteristici e tisane speziate che profumavano già di festa. Grazie a Maria Cristina Pasquali".