Amsap Biella, una cena e un libro per chiudere l’anno del cinquantenario

Un centinaio di persone, fra soci e accompagnatori, hanno preso parte alla Cena degli Auguri dell’Amsap (Club di auto e moto storiche di Biella) che si è svolta lo scorso sabato 14 dicembre al Ristorante Cascina Era di Sandigliano. “L’evento è stato anche l’ultimo atto delle celebrazioni del cinquantenario del Club ha precisato il Presidente, Claudio Milan - l’Amsap è stato infatti fondato a Biella giusto cinquant’anni or sono, nel 1969, motivo per cui quest’anno abbiamo dedicato buona pare dei nostri eventi alla celebrazione di questo anniversario”.

Durante la serata, a cui hanno preso parte anche il sindaco di Biella Claudio Corradino, il presidente dell’Automobile Club di Biella Andrea Gibello, e i vertici della scuderia Giovanni Bracco, con in testa il presidente onorario, Paolo Zegna di Monterubello, Milan ha brevemente ripercorso le attività dell’anno. “E’ stato un anno molto “intenso” - ha detto - abbiamo organizzato un totale di ben 19 appuntamenti: 11 raduni di auto, 3 di moto e 5 “eventi sociali”. L’appuntamento più importante, a cui hanno preso parte oltre cento fra auto e moto, è stato sicuramente il Raduno del Cinquantenario, che si è tenuto a Biella lo scorso 30 giugno. Fra l’altro, lo voglio ricordare, in quell’occasione il nostro Club si è gemellato con l’omologo Retraumobile Club de Haute Savoie, che ha sede a La Roche-sur-Foron, in alta Savoia; cittadina dove fra l’altro ci siamo nuovamente recati a settembre, per ricambiare la visita”.

Sabato, a metà serata, a sorpresa, è stato presentato e consegnato a tutti i soci come omaggio di fine anno, il libro “Cinquant’anni di passione” che Massimo Gioggia ha appositamente scritto in occasione del cinquantenario Amsap: “Ricostruire e poi raccontare quello che è successo in un periodo così lungo non è stato facile” ha spiegato l’autore, ospite della serata; “ho scelto di farlo andando a intervistare i protagonisti, gli appassionati e, quando la persona non c’era più, i parenti, gli amici e chi lo aveva conosciuto. A ognuno ho chiesto di raccontare la storia della loro passione, com’è nata, quando li ha fatti diventare collezionisti e quali “avventure” ha fatto loro vivere. Per questo il titolo completo del libro è Cinquant’anni di passione, Storie di auto e moto d’epoca e dei loro proprietari”.

Proprietari che sono (o sono stati) anche personaggi molto conosciuti a Biella come il primo presidente, l’industriale edile Sandro Lanza, o il secondo, il mobiliere cossatese Valerio Abate. O ancora l’ex direttore de La Manovella, Vittorio Serventi, il pilota e preparatore Claudio Maglioli, l’ex Presidente della Provincia di Biella, Orazio Scanzio, il noto collezionista Pierluigi Chiesa e i Presidenti “storici” dell’AMSAP, Lorenzo Pedrale e Silvio Ubertino. “Davvero un bel libro” ha commentato Milan “che invoglia alla lettura, suscita curiosità e fa riaffiorare tanti ricordi. Massimo con grande dedizione e professionalità, è sapientemente riuscito a documentare, con fotografie e racconti, tutta la nostra storia e con lei la passione dell'uomo per le auto e le motociclette del passato. Siamo veramente soddisfatti e lo ringraziamo perché senza di lui quest’opera non sarebbe potuta essere realizzata”.