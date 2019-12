Ortopedia Pozzato: Il trattamento Podologico

Il podologo è un professionista sanitario, laureato, che nella sua professione cura e previene le comuni affezioni del piede. Dopo un congruo esame obiettivo iniziale, volto ad inquadrare le problematiche del paziente e le cause delle stesse, il podologo esegue trattamenti al fine di risolvere le eventuali problematiche cutanee. I trattamenti più comuni sono le ablazioni di ipercheratosi plantari di causa meccanica (comunemente conosciute come calli), la cura delle ipercheratosi di causa virale (comunemente conosciute come verruche) e le onicopatie (problematiche a livello ungueale come onicomicosi, onicolisi, onicocriptosi, onicodistrofie, onicogrifosi).

I trattamenti sono eseguiti mediante metodi incruenti, mediante l’utilizzo di lame monouso e/o ferri sterilizzati a norma di legge, che hanno funzione antalgica e permettono di prevenire ulcerazioni della cute che possono portare ad amputazioni d’arto. Il podologo, inoltre, fornisce ai pazienti informazioni e consigli sull’igiene personale dei propri piedi, sul tipo di calzatura adatta e su eventuali prodotti che possono aiutare a mantenere la cute sana.

“Il trattamento podologico è essenziale nel caso vi siano problematiche al piede che recano fastidio, specialmente nei soggetti affetti da patologie metaboliche come il diabete, patologie vascolari come l’insufficienza venosa, patologie reumatologiche come l’artrite reumatoide, neuropatie periferiche e patologie ortopediche come il piede pronato.”

Dott Pietro Pozzati, podologo - assistente all’Ospedale Galeazzi di Milano.

Puoi trovare il Dott Pozzati in Ortopedia Pozzato su appuntamento: tel 015 94673.

Ortopedia Pozzato è tra le poche Ortopedie in Italia ad avere investito nello spazio per il podologo e nella strumentazione altamente innovativa: il riunito, che siamo abituati a pensare per lo studio dentistico, è presente tra le attrezzature in una sala dedicata, per fare la differenza nella cura di callosità importanti e rendere il trattamento più tollerabile, grazie al comfort della poltrona.