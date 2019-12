Anthurium Estetica Ploner, da oltre 25 anni il meglio per la tua pelle

Quanto è importante prenderci cura della nostra pelle? Quali potrebbero essere le conseguenze di una pelle trascurata nel tempo?

Pochi sanno che l’inverno è il miglior periodo per decidere di cambiare le proprie abitudini di cura della pelle e darle una “nuova vita”. Non suda e non è esposta a forti raggi del sole: queste sono le fondamentali caratteristiche che rendono l’inverno la stagione ideale per iniziare i trattamenti, dai più “light” ai più “strong”.





Non solo benessere, ma anche bellezza

Recenti studi hanno dimostrato che la luminosità della pelle, con la sua tonalità e la sua idratazione, ha un impatto importante nella percezione della bellezza di ognuno.

Per questo, la cura del nostro viso, non porterà soltanto benessere fisico, ma anche estetico, ringiovanendo, illuminando, ammorbidendo e tonificando la pelle.

Se l’età, lo stress, il sebo in eccesso o la secchezza hanno danneggiato la pelle nel tempo, è possibile ristabilirne l’equilibrio e la salute grazie a trattamenti specifici ed accurati, come la Dermorevisione.





Ce lo spiega meglio Emanuela Ploner, titolare dello studio “Ploner Estetica Anthurium”, che da oltre 25 anni realizza trattamenti su varie tipologie di pelle, dalle più giovani alle meno giovani.

“La Dermorevisione è una tecnica che stimola le funzioni di riparazione della pelle, riducendo in modo naturale i segni dello squilibrio della pelle (come l’invecchiamento prematuro, il rilassamento della pelle, il sebo o la secchezza in eccesso, couperose, e molte altre problematiche), attraverso l’applicazione di preparati scelti, a seconda dell’esigenza della pelle. Il trattamento prevede 9 sedute dall’estetista, della durata di 1 ora ciascuna, da fare 1 volta a settimana circa. Oppure, se si preferisce, ogni 15 giorni con l’utilizzo dei preparati “Dermorevision”, da utilizzare a casa, al mattino e alla sera”.





Il primo miglioramento della pelle sarà visibile sin dalla prima seduta. La riparazione è progressiva, raggiungendo un picco di azione al quarto mese di Dermorevisione.





