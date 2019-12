Il campo di elisoccorso notturno di Cavaglià è operativo FOTOGALLERY

Con l'inaugurazione di sabato 14 dicembre sul campo sportivo di Via Rondolino, a Cavaglià è operativa la zona di atterraggio per l'elisoccorso notturno, come conferma il vice sindaco Giorgio Cabrio: "L'impianto ha superato il test della procedura di discesa ed atterraggio dell'elicottero del 118, che si è fermato 10 minuti ed è ripartito. Da sabato scorso, tutte le emergenze notturne nelle vicinanze di Cavaglià saranno trasferite dall'ambulanza al nostro campo di elisoccorso".

Tutto come da programma alla cerimonia di inaugurazione. "E' stata una bella serata con una buona affluenza. - racconta Cabrio - Prima la presentazione al salone polivalente con i saluti del sindaco, poi gli interventi dell'associazione Festa dei Giovani, che ha contributo con un grosso importo alla realizzazione dell'opera, e quello del comitato Croce Rossa di Cavaglià, che ha spiegato le norme base di comportamento in caso di incidenti e malori. Infine, l'intervento del dottor Colombo, che gestisce i siti notturni dell'elisoccorso in Piemonte, ed il trasferimento al campo di Via Rondolino".

L'Amministrazione di Cavaglià è molto soddisfatta: "Quest'opera è uno dei punti del nostro programma amministrativo. - precisa il vice sindaco - Una delle prime cose che siamo riusciti a portare a termine in questi primi sei mesi di amministrazione, e che siamo riusciti a realizzare molto velocemente" .