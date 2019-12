Vigliano: domenica la "Corsa al Villaggio di Babbo Natale" e la "Carriola Running"

Sport e puro divertimento. Questo è quello che propongono l’Asd Sport e Natura con Karisma Café in occasione della “Corsa al Villaggio di Babbo Natale” in programma domenica 22 dicembre a Vigliano Biellese, organizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale e la locale pro loco, sotto l’egida dello Csen. La mattinata inizierà alle 9 con una grande novità goliardica: si tratta della “Carriola Running”, una corsa tutta da ridere che avrà come protagoniste delle coppie di corridori e, appunto, una carriola su cui a rotazione uno dei due dovrà accomodarsi e farsi spingere dall’altro.

Il percorso sarà di circa 300 metri in via Comotto a Vigliano Biellese: le coppie potranno essere dello stesso sesso o miste, fondamentale è che i due componenti si diano il cambio sulla carriola al termine del primo giro. Ci sono alcuni obblighi: la carriola dovrà avere una sola ruota, dovrà essere addobbata simpaticamente e i partecipanti dovranno essere vestiti a tema natalizio. Le iscrizioni sono limitate ad una trentina di coppie e termineranno non appena raggiunto il numero massimo: info e adesioni al n° 333.7523675 oppure presso Karisma Café a Vigliano. Verranno premiati i primi di ognuna delle tre categorie (maschile, femminile, mista) e la coppia più originale. Dalle 8,30 in avanti apriranno le iscrizioni per la corsa/camminata prevista su un percorso cittadino di circa 5 chilometri e mezzo, quasi completamente asfaltato, con un caratteristico passaggio all’interno di un vivaio: ai primi 200 iscritti un pacco gara offerto dagli organizzatori.

La camminata partirà alle 10,15, la corsa alle 10,30, entrambe da via Comotto davanti al Karisma Café: l’arrivo è previsto al Villaggio di Babbo Natale di Vigliano Biellese. I costi sono assolutamente popolari: 5 euro la corsa/camminata, 5 euro la “Carriola Running”, 8 euro entrambi gli eventi. I bambini pagheranno un solo euro: costo simbolico per l’assicurazione. All’arrivo festa e ristoro per tutti i partecipanti offerto dalla pro loco di Vigliano Biellese.