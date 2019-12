Pioggia e freddo non frenano i biellesi, 300 tifosi al Pozzo per Torino-Milan Primavera FOTO

Ad un mese dal match-evento del torneo 8 Nazioni Under 20 tra Italia e Svizzera (leggi qui), ieri sera il grande calcio è tornato a essere protagonista allo stadio Pozzo La Marmora di Biella: sul rettangolo di gioco si è disputata la partita degli ottavi di finale della Coppa Italia Primavera 2019/20, tra Torino e Milan.

Sulle tribune, 300 spettatori ad assistere le giocate di alcuni tra i talenti più interessanti del calcio italiano: nonostante la pioggia e il campo pesante, entrambe le formazioni si sono sfidate a viso aperto e senza esclusioni di colpi. Alla fine, il risultato è terminato sullo 0-0 e, al termine dei tempi supplementari, si è proceduto alla lotteria dei calci di rigori: decisivo l'errore dal dischetto del granata Marcos Lopez che, dal dischetto, colpisce in pieno la traversa regalando la vittoria ai rossoneri con il punteggio finale di 7 a 6.

Sugli spalti anche il vice sindaco e assessore allo Sport Giacomo Moscarola: “Non appena La Biellese e il presidente Luca Rossetto ci ha prospettato questa opportunità non ci abbiamo pensato un attimo mettendo subito a completa disposizione tutte le strutture sportive con grande entusiasmo. Siamo molto soddisfatti della presenza di un nutrito pubblico e questi risultati ci motiva a portare a Biella simili manifestazioni. L'intenzione, come già ribadita in altre occasioni, è di riportare in città i grandi eventi sportivi. Per l'occasione, vorrei ringraziare la Croce Rossa Italiana di Biella per aver garantito lo svolgimento della gara con la presenza di due ambulanze”.