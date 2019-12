Nuoto: Esordienti C in vasca a Torino con il Girotondo Blu

Esordio stagionale per la squadra Esordienti C In Sport-Dynamic Sport di Biella e Crescentino. I piccoli atleti delle annate 2011-2012-2013 hanno partecipato domenica alla prima tappa del circuito "Girotondo Blu", organizzato dal comitato regionale piemontese della federazione italiana nuoto.

In gara al pala nuoto di Torino con i tecnici Elisa Crestale e Maris Chiarano: Alyssa Albertino, Lara Boin, Cecilia Avara, Mya Borla, Giulia Cappone, Valeria Sabina Chiriac, Giulia Andrea Corridore, Laura De Bernardi, Beatrice Ferrari, Sofia Gigliola, Diana Massa, Gaia Ponte, Sofia Puerari, Algesa Rrokaj, Angelica Spina, Tommaso Albanese, Gioele Badan, Nicolò Badan, Matteo Baltieri, Riccardo Bianco, Filippo Conti, Alessandro Dell'Olio, Lorenzo Dell'Olio, Francesco Gentile, Nicolò Liberatore, Riccardo Maccarone, Andrea Maiolo, Raoul Paolo Marele, Leonardo Meloni, Alessio Musacchi, Luca Roma, Gabriele Silvagni, Lorenzo Tararà, Gabriele Tornavacca, Stefano Tripodi.