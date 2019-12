Lunedì Coni show al teatro Sociale: spettacolo su Vittorio Pozzo e premiazioni

A palazzo Oropa presentato oggi il progetto “Intrecci biellesi di sport e cultura” La sala gruppi di Palazzo Oropa questa mattina ha ospitato i dirigenti del Coni Point Biella, nelle persone del suo delegato Anna Zumaglini, di Michele Cipriani e di Enzo Francisetti (rappresentante Figc), per la presentazione alla stampa del progetto “Intrecci Biellesi di sport e cultura” e per svelare ai media i nomi dei 63 atleti che saranno premiati nel corso della cerimonia di consegna delle benemerenze Coni. La serata “olimpica” del Coni si svolgerà il prossimo lunedì (23 dicembre) a partire dalle 20,45 al teatro Sociale Villani. Con ingresso libero e gratuito. La scelta di svolgere la conferenza a palazzo Oropa, e di annunciare per la prima volta in questa sede i nomi degli atleti premiati, ben si lega a un rapporto di collaborazione avviato dal Coni Point Biella in tandem con l’assessorato allo Sport. A salutare gli intervenuti il sindaco Claudio Corradino: “Si rinnova con entusiasmo l’amicizia con il Coni e le federazioni sportive. Il Coni rappresenta il cuore dello sport italiano ed è necessario che si faccia squadra per migliorare e far crescere lo sport anche sul nostro territorio. Sono felice di poter avere il Coni Point di Biella ospite nel nostro Comune e questo è l’inizio di una collaborazione che dovrà crescere nel tempo”.

Il vicesindaco e assessore allo Sport Giacomo Moscarola ha raccontato i contatti con il Coni: “Con la professoressa Zumaglini c’è un rapporto di costante aggiornamento settimanale e tra qualche tempo vi racconteremo ciò che ora sono solo idee sulla carta. Lo sport per tutti e i grandi eventi sono temi su cui l’amministrazione crede e bisogna aiutarci tutti assieme”. Al delegato Anna Zumaglini il compito di svelare il progetto avanzato con gli assessorati della Città di Biella. "Intrecci Biellesi di sport e cultura", grazie al comitato organizzatore del Bear Wool Volley, ha fatto esordio lo scorso ottobre con lo spettacolo di Mauro Berruto e vedrà nuovi progetti da dicembre a giugno.

“Purtroppo anche nello sport esistono le divisioni - dice il delegato Zumaglini -, ma con questa iniziativa siamo a spiegare che dobbiamo lavorare per una progettualità condivisa. Il progetto che stiamo sviluppando intende promuovere manifestazioni ed eventi con un grande coinvolgimento sulla popolazione di tutte le età. Ora l’appuntamento è per lunedì al teatro Sociale: prima delle premiazioni ci sarà uno spettacolo dedicato a Vittorio Pozzo”.Il titolo dello spettacolo è “Il commendatore”. Rappresentazione teatrale di Stefano Angelucci Marino in collaborazione con il Teatro del Sangro.

A seguire le premiazioni degli atleti benemeriti, con il seguente ordine.

ELENCO PREMIATI

MEDAGLIA D’ARGENTO AL VALORE ATLETICO Luigi Pietrosino (pesca sportiva)

MEDAGLIE DI BRONZO AL VALORE ATLETICO Simone Dama (nuoto pinnato), Alberto Galli (automobilismo), Giulia Lamagna (boxe), Nicole Perona (kickboxing), Maria Tirelli (bowling), Renzo Vergnasco pesca sportiva), Andrea Zulato (pesca sportiva).

PALMA DI BRONZO AL MERITO TECNICO Maurizio Feggi (karate arti marziali).

TITOLI ITALIANI ASSOLUTI Gaia Cendron (biathlon subacqueo), Gaia Savioli (nuoto pinnato), Carolina Trocca (nuoto pinnato).

SOCIETÀ BENEMERITE Sci Club Biella -100 anni

SPORTIVI BENEMERITI Chiara Perona (Fisdir)

ATLETI STRAORDINARIAMENTE ABILI Riccardo Bora (Fisdir), Enrico Cerruti (subacquea), Nicole Orlando (Fisdir), Federico Salton (trapiantati), Francesco Verrengia Fisdir), Chiara Zeni (Fisdir).

TITOLI ITALIANI DI CATEGORIA Roberta Albertini (atletica), Domenico Amato (danza), Giorgio Ardizzoni (danza), Valter Berruti (danza), Monica Blengini (danza), Elena Cantone (atletica), Desiderio Castagni (danza), Giovanna Di Cugno (danza), Stefania Ferrari (danza), Alberto Firemi (tiro a segno pistola libera), Rosetta La Delfa (atletica), Vittorio Marchese (atletica), Ricki Mittino (danza), Daniela Molinari (danza), Paolo Monaco (ciclismo), Mimma Moroni (atletica), Paolo Paldi (tiro a volo), Stefano Pasquato (atletica), Sabrina Pedraglio (danza), Patrizia Perosino (rally), Paolo Poncino (nuoto pinnato), Tiro a Segno Nazionale Biella, Gianna Vaccari (atletica), Veronica Verzoletto (rally).

TITOLI ITALIANI GIOVANILI Axel Aglietti (karate), Veronica Crida (atletica), Giorgia Destefani (nuoto pinnato), Federica Donetti (carabina sportiva), Sara Vittoria Falco (equitazione), Gabriele Graziano bocce -campione del mondo-), Alessia Gruppo (pesistica), Martina Guerra (equitazione), Arianna Larice (ginnastica ritmica), A.S.D. Pralino, Giulia Sapino (ginnastica ritmica), Carola Valle (nuoto), Sara Zabarino (atletica).

MAGLIE AZZURRE Jacopo Botosso (karate), Alessia Gronda (rugby), Alessandro Mello Rella (atletica), Camilla Sarasso (rugby), Matteo Stoppa (calcio).