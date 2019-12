Bilancio di fine anno per la Free Bike Trivero

Volge a conclusione il 2019 e la Free Bike Trivero si riunisce per fare il punto dell'anno sportivo: a spiccare la vittoria di aprile di Cerruti But al campionato regionale piemontese di Mtb nella categoria SG. A e il secondo posto al provinciale Biella-Vercelli, sempre di Mtb SG. A unito al raggiungimento dell'esecuzione di due gare (Ponzone-Stavello su strada in salita e la Sopranissima di MTB) di scena nella nuova realtà comunale di Valdilana.